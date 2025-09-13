Spectacle inclassable ! (chanson déjantée et piano acrobatique) L’Impromptu Bordeaux

Spectacle inclassable ! (chanson déjantée et piano acrobatique) L’Impromptu Bordeaux samedi 13 septembre 2025.

Spectacle inclassable ! (chanson déjantée et piano acrobatique) 13 septembre 2025 – 20 juin 2026, certains samedis L’Impromptu Gironde

Tarif réduit (moins de 16 ans, étudiants, chômeurs) : 6€ (boisson offerte) – Plein tarif : 9€ (boisson offerte)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-13T20:30:00 – 2025-09-13T21:45:00

Fin : 2026-06-20T20:30:00 – 2026-06-20T21:45:00

Avec Pascal Pistone (chant, piano) & Adèle Pistone (multi-instrumentiste)

Un pianiste et sa fille multi-instrumentiste chantent et improvisent sur Brel, Chopin, Leprest, Piazzolla, Prévert… ainsi que sur des textes proposés par le public.

Tout public – durée : 1h10

Bande-annonce : https://youtu.be/ZI0ONV-aYtg

PASCAL PISTONE (piano, voix) : Compositeur, pianiste et chef d’orchestre franco-italien, professeur agrégé, docteur en musicologie, maître de conférences à l’Université Bordeaux Montaigne, il est l’auteur de divers écrits sur la musique des XXe et XXIe siècles et enseigne notamment l’Analyse, l’Improvisation et l’Accompagnement au piano. Ses compositions (chansons, concertos), ses spectacles de théâtre musical (comédie musicale, opéra multimédia) reflètent son grand intérêt pour les correspondances entre la musique et les autres arts. Pascal Pistone a donné plus de 600 concerts en tant que pianiste, en France et à l’étranger, autour d’un répertoire de chansons, d’improvisations et de ciné-concerts.

ADÈLE PISTONE (piano, voix, accordéon, mélodica) : Élevée dans la musique depuis sa plus tendre enfance, Adèle apprend le piano et la danse sur le bassin d’Arcachon. Elle étudie également, avec son père, l’harmonie, l’improvisation au piano et la composition. À 10 ans, elle interprète au piano son premier récital de ciné-concert, au Musée d’Aquitaine de Bordeaux. Depuis, elle enchaîne chaque année plus d’une trentaine de représentations (ciné-concerts, spectacles de théâtre musical), dans un répertoire très éclectique. À 14 ans, Adèle a déjà composé une soixantaine d’oeuvres musicales dans des styles très divers (chanson, jazz, musique contemporaine, musique répétitive modale).

L’Impromptu 8 cours de la Marne – Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine 0681963511 http://www.limpromptu.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetteries.fr/billetterie/spectacle-inclassable »}, {« type »: « email », « value »: « impromptu.bordeaux@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 81 96 35 11 »}] [{« data »: {« author »: « Pascal Pistone », « cache_age »: 86400, « description »: « Le pianiste Pascal Pistone et sa fille multi-instrumentiste Adu00e8le chantent et improvisent sur Brel, Chopin, Gershwin, Leprest, Piazzolla, Pru00e9vert… ainsi que sur des textes proposu00e9s par le public. Du classique au jazz contemporain, du slam u00e0 la chanson, du cinu00e9-concert au mentalisme, ce spectacle virtuose et interactif vous surprendra.nnPASCAL PISTONE (piano, voix) :nCompositeur, pianiste et chef du2019orchestre franco-italien, professeur agru00e9gu00e9, docteur en musicologie, mau00eetre de confu00e9rences u00e0 l’Universitu00e9 Bordeaux Montaigne, il est lu2019auteur de divers u00e9crits sur la musique des XXe et XXIe siu00e8cles et enseigne notamment l’Analyse, l’Improvisation et l’Accompagnement au piano. Ses compositions (chansons, concertos), ses spectacles de thu00e9u00e2tre musical (comu00e9die musicale, opu00e9ra multimu00e9dia) reflu00e8tent son grand intu00e9ru00eat pour les correspondances entre la musique et les autres arts. Pascal Pistone a donnu00e9 plus de 500 concerts en tant que pianiste, en France et u00e0 l’u00e9tranger, autour d’un ru00e9pertoire de chansons, d’improvisations contemporaines et d’accompagnements de films muets.nnADu00c8LE PISTONE (piano, voix, accordu00e9on, mu00e9lodica) :nu00c9levu00e9e dans la musique depuis sa plus tendre enfance, Adu00e8le apprend le piano et la danse en u00e9cole de musique, sur le bassin du2019Arcachon. Elle u00e9tudie u00e9galement, avec son pu00e8re, lu2019harmonie, lu2019improvisation au piano et la composition. u00c0 10 ans, elle interpru00e8te au piano son premier ru00e9cital en cinu00e9-concert, au Musu00e9e du2019Aquitaine de Bordeaux. Depuis, elle enchau00eene, chaque annu00e9e, plus d’une trentaine de repru00e9sentations (cinu00e9-concerts, spectacles de thu00e9u00e2tre musical), dans un ru00e9pertoire tru00e8s u00e9clectique. u00c0 13 ans, Adu00e8le a du00e9ju00e0 composu00e9 une soixantaine du2019oeuvres musicales dans des styles tru00e8s divers (chanson, jazz, musique contemporaine, musique ru00e9pu00e9titive modaleu2026). », « type »: « video », « title »: « Spectacle inclassable ! (chanson du00e9jantu00e9e et piano acrobatique) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/ZI0ONV-aYtg/hqdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=ZI0ONV-aYtg », « thumbnail_height »: 360, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCsyIZIU4_8mA2oNLKsAL–w », « thumbnail_width »: 480, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/ZI0ONV-aYtg »}] http://www.vivaarte.fr/pascalpistone/chanson/chanson.htm salle de 40 places

Du classique au jazz, du slam à la chanson, du ciné-concert au mentalisme, ce spectacle virtuose et interactif vous surprendra ! piano chanson

dr