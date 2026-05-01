Spectacle Incognito de Magik Fabrik Salle des fêtes Saint-Denis-le-Thiboult

Saint-Denis-le-Thiboult

Spectacle Incognito de Magik Fabrik

Salle des fêtes 43 route du Moulin Saint-Denis-le-Thiboult Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26 19:00:00

fin : 2026-05-26 23:30:00

Date(s) :

2026-05-26

L’association ASCRDG a le plaisir de vous inviter à son prochain événement Incognito de Magik Fabrik, un spectacle tout public à partir de 6 ans.

Ils regardent passer le monde avec leurs yeux de traviole ils sont là incognito et comme vous aussi vous êtes là ils vont en profiter ils vont s’amuser…

Venez passer une soirée pleine de surprises, de poésie et d’humour avec le spectacle Incognito, proposé par la compagnie Magik Fabrik. Un moment convivial à partager en famille ou entre amis !

Nous vous attendons nombreux pour cette belle soirée ! .

Salle des fêtes 43 route du Moulin Saint-Denis-le-Thiboult 76116 Seine-Maritime Normandie +33 6 04 67 35 96 ascrdg.asso@gmail.com

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English : Spectacle Incognito de Magik Fabrik

L’événement Spectacle Incognito de Magik Fabrik Saint-Denis-le-Thiboult a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin