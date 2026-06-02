Spectacle Incognito | L’été sur un plateau Devant l’école Jean Goueslard Fleury-sur-Orne

Fleury-sur-Orne

Spectacle Incognito | L’été sur un plateau

Devant l’école Jean Goueslard 20 Rue François Mitterrand Fleury-sur-Orne Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 18:30:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

C’est deux imbéciles, ils sont sales, ils n’ont rien, ils regardent passer le monde avec leurs yeux de traviole, ils sont là incognitos et comme vous vous êtes là aussi, ils vont en profiter ! À partir de 6 ans.

C’est deux imbéciles, ils sont sales, ils n’ont rien, ils regardent passer le monde avec leurs yeux de traviole, ils sont là incognitos et comme vous vous êtes là aussi, ils vont en profiter ! ils vont s’amuser avec quelques vieilles boîtes, quelques bouts de ficelle et quelques gamins si y’en a qui traînent… Ronchons et rigolards, idiots mais malins, ils se moquent de l’autorité et des convenances et s’amusent à casser l’insupportable monotonie du monde !

Avec Alice Wood et Romain Ozenne. À partir de 6 ans.

L’été sur un plateau est une manifestation estivale de 8 spectacles organisée en collaboration avec la Ville d’Ifs. La programmation est le fruit du travail de partenariat avec Eclats de rue et la Ville de Caen. .

Devant l’école Jean Goueslard 20 Rue François Mitterrand Fleury-sur-Orne 14123 Calvados Normandie +33 6 74 88 30 10 culture@fleurysurorne.fr

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English : Spectacle Incognito | L’été sur un plateau

They’re two idiots, they’re dirty, they’ve got nothing, they watch the world go by with their crooked eyes, they’re there incognito and as you’re there too, they’re going to enjoy it! From age 6.

L’événement Spectacle Incognito | L’été sur un plateau Fleury-sur-Orne a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Caen la Mer