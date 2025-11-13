Spectacle Inconstance Le Théâtre Bar-le-Duc
Spectacle Inconstance Le Théâtre Bar-le-Duc jeudi 13 novembre 2025.
Spectacle Inconstance
Le Théâtre 20 Rue André Theuriet Bar-le-Duc Meuse
Tarif : 9 EUR
Tarif enfant
Date et horaire :
Début : Jeudi Vendredi 2025-11-13 20:30:00
fin : 2025-11-13 21:45:00
Date(s) :
2025-11-13 2025-11-14
Constance / seule en scène / dès 14 ans
Découverte dans l’émission de Laurent Ruquier On ne demande qu’à en rire (avec plus de cinquante passages), irrésistible dans ses chroniques sur France Inter, l’humoriste Constance a conquis le public grâce à son énergie, son humour souvent grinçant et sa plume affutée ! Constance est de retour sur scène avec un sixième spectacle drôle et bouleversant dans lequel elle se livre sans retenue. Entre humour acide et confession sincère, elle vient nous parler de son burn-out, de sa bipolarité et du long chemin qu’elle a parcouru pour se reconstruire. Des confidences intimes mais des sujets ô combien universels qui nous font rire de nos propres fragilités… Un show drôlissime et libérateur !
– CARRÉ VIP vendredi soir, assistez au spectacle et laissez-nous vos enfants (dès 5 ans gratuit sur inscription)
– VENEZ EN BUS jeudi, bus au départ de VerdunTout public
Le Théâtre 20 Rue André Theuriet Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 73 47 billetterie@acb-scenenationale.org
English :
Constance / solo / age 14 and up
Discovered on Laurent Ruquier?s show On ne demande qu?en rire (with over fifty appearances), irresistible in her columns on France Inter, comedian Constance has won over audiences with her energy, her often grating humor and her sharp pen! Constance is back on stage with her sixth funny and moving show, in which she reveals herself without restraint. Between acid humor and sincere confession, she tells us about her burn-out, her bipolarity and the long road she has traveled to rebuild herself. Intimate confidences, but oh-so-universal subjects that make us laugh at our own frailties? A hilarious and liberating show!
– CARRÉ VIP: Friday evening, attend the show and leave your children with us (from 5 years free with registration)
– COME BY BUS: Thursday, bus departs from Verdun
German :
Constance / Allein auf der Bühne / ab 14 Jahren
Die Komikerin Constance, die in Laurent Ruquiers Sendung On ne demande qu’à en rire (mit mehr als 50 Auftritten) entdeckt wurde und in ihren Kolumnen auf France Inter unwiderstehlich ist, hat das Publikum dank ihrer Energie, ihres oft grimmigen Humors und ihrer spitzen Feder im Sturm erobert! Constance ist mit einer sechsten lustigen und erschütternden Show auf die Bühne zurückgekehrt, in der sie sich hemmungslos offenbart. Zwischen säuerlichem Humor und aufrichtigen Bekenntnissen erzählt sie uns von ihrem Burnout, ihrer bipolaren Störung und dem langen Weg, den sie zurückgelegt hat, um sich wieder aufzubauen. Es handelt sich um intime Geheimnisse, aber auch um sehr universelle Themen, die uns über unsere eigenen Schwächen lachen lassen Eine lustige und befreiende Show!
– CARRÉ VIP: Sehen Sie sich am Freitagabend die Show an und überlassen Sie uns Ihre Kinder (ab 5 Jahren kostenlos, Anmeldung erforderlich)
– KOMMEN SIE MIT DEM BUS: Donnerstag, Bus von Verdun aus
Italiano :
Constance / solo / dai 14 anni in su
Scoperta nel programma di Laurent Ruquier On ne demande qu?en rire (con oltre cinquanta apparizioni) e irresistibile nelle sue rubriche su France Inter, la comica Constance ha conquistato il pubblico con la sua energia, il suo umorismo spesso pungente e la sua penna tagliente! Constance torna in scena con un sesto spettacolo divertente e commovente al tempo stesso, in cui si rivela senza freni. Tra umorismo acido e confessioni sincere, ci parla del suo burn-out, del suo bipolarismo e della lunga strada che ha percorso per ricostruirsi. Confidenze intime ma argomenti universali che ci fanno ridere delle nostre fragilità? Uno spettacolo esilarante e liberatorio!
– AREA VIP: venerdì sera, venite a vedere lo spettacolo e lasciate i vostri bambini con noi (a partire da 5 anni gratis con iscrizione)
– VENITE IN AUTOBUS: giovedì, con partenza da Verdun
Espanol :
Constance / solo / a partir de 14 años
Descubierta en el programa de Laurent Ruquier On ne demande qu’en rire (con más de cincuenta apariciones) e irresistible en sus columnas de France Inter, la humorista Constance ha conquistado al público con su energía, su humor a menudo mordaz y su afilada pluma Constance vuelve a los escenarios con un sexto espectáculo a la vez divertido y conmovedor, en el que se revela sin tapujos. Entre el humor ácido y la confesión sincera, nos habla de su agotamiento, de su trastorno bipolar y del largo camino que ha recorrido para rehacer su vida. Confidencias íntimas pero temas universales que nos hacen reír de nuestras propias fragilidades? Un espectáculo hilarante y liberador
– ESPACIO VIP: viernes por la noche, venga al espectáculo y deje a sus hijos con nosotros (a partir de 5 años gratis con inscripción)
– EN AUTOBÚS: jueves, salida de Verdún
