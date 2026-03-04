Spectacle inédit ! L’Astrosymphonie Auditorium Niedermeyer Issy-les-Moulineaux

L’Orchestre l’Échappée belle vous présente son nouveau projet … l’Astrosymphonie

…un voyage où notes de musique et équations s’entremêlent harmonieusement, pour mieux comprendre l’origine et la complexité de notre univers !

La fougue d’un orchestre symphonique et d’un quartet jazz composés de jeunes musiciens, accompagnés par l’originalité d’un compositeur jazzman et les explications de scientifiques feront équipe pour exposer à toutes et à tous des phénomènes astrophysiques tels que le big bang, l’origine des éléments ou encore la formation des étoiles ✨

L’ASTROSYMPHONIE

Compositeur : Pierre Baldy-Moulinier.

Orchestre : L’Échappée belle

Quartet jazz : Les Mojiz (guitare électrique, batterie, piano, contrebasse)

Direction musicale : Christophe Zhang

Vulgarisation scientifique : Romane Cologni, Lucie Cros, Sarah Joiret, Simon Biquard, Noé Clément, David Trestini

DATES & HORAIRES :

Jeudi 23 avril 2026 – MPAA Saint-Germain – Salle Jacques Higelin (Paris 6ème) – 20h ( -> réserver vos places)

Vendredi 24 avril 2026 – MPAA Saint-Germain – Salle Jacques Higelin (Paris 6ème) – 20h ( -> réserver vos places)

Samedi 25 avril 2026 – Auditorium Niedermeyer (Issy-les-Moulineaux) – 14h30 ( -> réserver vos places)

TARIFS : Plein tarif : 8€ / – de 18 ans : 5€

BILLETTERIE

QUI SOMMES-NOUS ?

L’Orchestre l’Échappée belle est un ensemble instrumental créé en 2021. Il rassemble des amis de longue date, jeunes actifs, qui pratiquent la musique classique en amateurs de bon niveau et veulent partager cette passion commune.

Le répertoire de l’orchestre est éclectique, comportant des pièces symphoniques, des extraits d’opéras, des concertos, de l’époque baroque à la fin de l’ère romantique. Ses concerts sont ponctués de présentations des œuvres interprétées pour donner des clés d’écoute au public et rendre la musique classique accessible à tous.

Ingénieurs, chercheurs, enseignants … : les profils des musiciens sont très variés et font de l’Échappée belle un orchestre haut en couleur !

La direction musicale de l’orchestre est assurée par Christophe Zhang.

Échappée belle, définition (Larousse) : escapade, virée dans un endroit agréable que l’on découvre.

Auditorium Niedermeyer 11 Rue Danton 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.orchestre-echappee-belle.fr/astrosymphonie orchestre.echappee.belle@gmail.com



