Spectacle Inertie Nançay 22 juin 2025 17:30

Cher

Spectacle Inertie Galerie Capazza Nançay Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-22 17:30:00

fin : 2025-06-22

Date(s) :

2025-06-22

Plongez au coeur d’un spectacle vivant dans le magnifique cadre de la Galerie Capazza à Nançay

Elégance, inattendu et déséquilibre seront les maitres mots de cette création originale conçue par la Compagnie Underclouds.

INERTIE nous emmène dans l’espace public pour découvrir une toupie échouée, un volume vide abandonné à sa trajectoire circulaire… .

Galerie Capazza

Nançay 18330 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 51 80 22

English :

Immerse yourself in a live show in the magnificent setting of the Galerie Capazza in Nançay

German :

Tauchen Sie ein in das Herz eines lebendigen Schauspiels im wunderschönen Rahmen der Galerie Capazza in Nançay

Italiano :

Immergetevi nel cuore di uno spettacolo dal vivo nella splendida cornice della Galerie Capazza di Nançay

Espanol :

Sumérjase en el corazón de un espectáculo en directo en el magnífico marco de la Galería Capazza de Nançay

L’événement Spectacle Inertie Nançay a été mis à jour le 2025-06-18 par OT SAULDRE ET SOLOGNE