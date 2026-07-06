Spectacle Influence Espace Culturel de la Pointe de Caux Gonfreville-l’Orcher

mardi 11 août 2026 · Espace Culturel de la Pointe de Caux · Gonfreville-l'Orcher

Informations pratiques

Gonfreville-l’Orcher

Spectacle Influence

Espace Culturel de la Pointe de Caux 2 Esplanade de la Pointe de Caux Gonfreville-l’Orcher Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 18:30:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Ils jonglent comme vous parlez, c’est leur exutoire, une expression, une connexion à ce qui nous fait exister, vibrer.

Ce langage, le mouvement jonglé se base sur le rapport du corps au jonglage et du jonglage au corps. Ils recherchent, ils explorent, ils avancent, dans ce périple où les corps parlent et se répondent. Chorégraphié et dans le jeu, onirique, explosif et répété, le mouvement nous porte et nous engage physiquement jusqu’à l’épuisement des corps…

Un moment poétique et hors du temps pour petits et grands. .

Espace Culturel de la Pointe de Caux 2 Esplanade de la Pointe de Caux Gonfreville-l’Orcher 76700 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 16 54

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English : Spectacle Influence

L’événement Spectacle Influence Gonfreville-l’Orcher a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie