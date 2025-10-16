Spectacle Inside Out Colmar

13 rue d’Amsterdam Colmar Haut-Rhin

Début : Jeudi 2025-10-16 20:00:00

fin : 2025-10-16 21:00:00

2025-10-16

Inside Out explore l’âme et ses tourments secrets dans un espace intérieur peuplé de couches de sentiments et de sensations.

Marie Cambois déploie, seule en scène, un récit de soi en forme de palimpseste. Inside Out explore l’âme et ses tourments secrets dans un espace intérieur peuplé de couches de sentiments et de sensations.

Avec son art des mouvements ralentis à l’extrême ou vibrionnant à l’envi, Marie Cambois sème le trouble d’incarner et l’ébranlement des certitudes. L’errance dans ses zones d’ombre et abymes intimes, guidée par les éclats scintillants de son âme et d’une partition musicale enivrante, convie le dedans en dehors, pour offrir en partage un vacillement somptueusement humain. .

13 rue d’Amsterdam Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 30 53 01 salle.europe@colmar.fr

English :

Inside Out explores the soul and its secret torments in an inner space populated by layers of feelings and sensations.

German :

Inside Out erforscht die Seele und ihre geheimen Qualen in einem inneren Raum, der von Schichten von Gefühlen und Empfindungen bevölkert wird.

Italiano :

Inside Out esplora l’anima e i suoi tormenti segreti in uno spazio interno popolato da strati di sentimenti e sensazioni.

Espanol :

Inside Out explora el alma y sus tormentos secretos en un espacio interior poblado de capas de sentimientos y sensaciones.

