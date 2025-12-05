Spectacle Insomnies

5 rue du Docteur Laënnec Pipriac Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 20:00:00

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

Pépito Matéo

Art de la parole Dès 12 ans

Un homme a oublié ses clés. Déambulant la nuit dans Paris, il y croise ceux dont on parle peu, les oubliés du podium, derniers de cordée et premiers de corvée… Entre humour et poésie, Pépito Matéo nous régale de son talent de conteur. Il nous fait vagabonder dans la ville autant qu’à travers la langue et les expressions. Pépito cultive l’optimisme en faisant ruisseler les mots, quoi qu’il en goutte !

En partenariat avec L’Îlot de la Minoterie (Pipriac) .

5 rue du Docteur Laënnec Pipriac 35550 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 30 32 38 52

L’événement Spectacle Insomnies Pipriac a été mis à jour le 2025-11-24 par OT PAYS DE REDON