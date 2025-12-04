Spectacle Insomnies Redon
Spectacle Insomnies
Place du Parlement Redon Ille-et-Vilaine
Début : 2025-12-04 20:30:00
fin : 2025-12-04
2025-12-04
Pépito Matéo
Art de la parole dès 12 ans
Un homme a oublié ses clés. Déambulant la nuit dans Paris, il y croise ceux dont on parle peu, les oubliés du podium, derniers de cordée et premiers de corvée… Entre humour et poésie, Pépito Matéo nous régale de son talent de conteur. Il nous fait vagabonder dans la ville autant qu’à travers la langue et les expressions. Pépito cultive l’optimisme en faisant ruisseler les mots, quoi qu’il en goutte ! .
Place du Parlement Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 10 10 80
