Spectacle : installation participative « Racine carrée » 20 et 21 septembre Musée d’Art, Histoire et Archéologie Eure

Dès 18 mois.

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Installation participative

Participez à une expérience inédite avec Benoît Sicat, plasticien-jardinier, dans la cour du musée !

Le principe : construire, participer, sans autre but que de « faire ensemble ». Des baguettes de bois seront mises à disposition du public. Elles viendront s’emboîter dans des jonctions souples pour former des volumes multiples. Construction et reconstruction s’enchaîneront au rythme des participants. Telle une marionnette géante, la forme s’animera dans l’espace et viendra interférer avec le public, l’architecture, les arbres…

Tout public, dès 18 mois.

Musée d'Art, Histoire et Archéologie 6 Rue Charles Corbeau, 27000 Évreux, France

@ Benoît Sicat