Spectacle : Instantanés du désir féminin Association du Bourg L’Evêque Rennes Mercredi 25 juin, 20h00 Billetterie disponible sur le site internet

Bribes d’imaginaire, capture d’impressions, flash souvenirs…, sont en quelque sorte des instantanés du désir : des poèmes sensuels et savoureux s’entrelacent avec les mélismes de la harpe et du chant.

Deux voix féminines, deux timbres, deux souffles, deux corps.

Qui dialoguent, se regardent, se mêlent par des récits multiples et sensoriels. L’une par les mots, l’autre par les cordes…

Les poèmes sensuels et savoureux d’Héléna s’entrelacent avec les mélismes de la harpe et du chant d’Alicia. Bribes d’imaginaire, capture d’impressions, flash souvenirs…, ce sont en quelque sorte des instantanés du désir : fulgurants, légers mais percutants, humoristiques !

Elles invitent les spectateurs, parmi lesquels elles évoluent physiquement, en mouvement, en son, en paroles, à ouvrir une fenêtre de sensation, à l’écoute de ce qui se réveille en soi, stimulé par le pouvoir évocateur des mots et de la musique.

Un moment délicieusement touchant et ludique !

Début à 20h.

Liens vers les billetteries :

Mercredi 25 juin : [https://www.helloasso.com/associations/association-bourg-l-eveque/evenements/instantane-du-desir-25-06](https://www.helloasso.com/associations/association-bourg-l-eveque/evenements/instantane-du-desir-25-06)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-25T20:00:00.000+02:00

Fin : 2025-06-25T21:30:00.000+02:00

https://www.assobourgleveque.org/

Association du Bourg L’Evêque 16 rue papu 35000 RENNES Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

contact@assobourgleveque.org 02 30 02 62 27