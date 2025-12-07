Spectacle interactif de Noël Le Trait d’Union Piré-Chancé Dimanche 21 décembre, 15h00 à partir de 12 €

Les lutins sont en grève ! Noël le lutin cherche votre aide pour retrouver la recette des cookies volée par le Père Noël. Un spectacle interactif drôle et magique où toute la famille participe.

Au Pôle Nord, rien ne va plus : les lutins sont épuisés et en grève ! Depuis que le Père Noël a réduit leurs rations de cookies — leur carburant magique indispensable à la fabrication des cadeaux — toute l’usine est à l’arrêt. Et pour couronner le tout, il a enfermé la précieuse recette dans un coffre impossible à ouvrir…

Un seul lutin tient encore debout : Noël, un petit être farfelu, anxieux, enthousiaste… et terriblement attachant. Pendant la sieste du Père Noël, il réunit secrètement le public pour une mission urgente : retrouver la recette enfermée, déjouer les pièges, comprendre les messages codés de la Mère Noël et sauver tout le Pôle Nord !

La Vengeance des Lutins – Opération Recette des Cookies est un spectacle familial interactif mêlant humour, théâtre, improvisation, mimes, magie et participation active du public. Chaque spectateur devient complice de Noël dans une aventure pleine de rythme, de rires et de frissons joyeux. Une expérience chaleureuse et ludique, idéale pour entrer dans l’esprit de Noël.

Parviendrez-vous à libérer les cookies… avant que le Père Noël ne se réveille ?

Informations pratiques

Dimanche 21 décembre 2025 – séance unique

⏱ Durée : environ 1h

Jauge limitée : 25 personnes

‍ ‍ Spectacle familles (mineurs accompagnés)

Tarifs :

• Enfant (-12 ans) : 12 €

• Adulte : 15 €

• Pack famille (2 adultes + 2 enfants) : 49 €

Le Trait d’Union – 2 rue Neuve – Piré-Chancé

Parking gratuit à 3 min (Place de la Porte)

Infos & réservations :

[https://www.billetweb.fr/la-vengeance-des-lutins-spectacle-interactif-de-noel](https://www.billetweb.fr/la-vengeance-des-lutins-spectacle-interactif-de-noel)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-21T15:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-21T16:00:00.000+01:00

Le Trait d’Union 2 rue Neuve 35150 Piré Chancé Piré-Chancé 35150 Ille-et-Vilaine