Spectacle interactif de Noël Le trait d’union Piré-Chancé

Spectacle interactif de Noël

Le trait d’union 2 rue neuve Piré-Chancé Ille-et-Vilaine

Au Pôle Nord, les lutins sont en grève privés de leurs précieux cookies, leur énergie magique s’épuise et la fabrication des cadeaux est à l’arrêt. Noël le lutin, le seul encore assez vaillant, organise une réunion clandestine avec le public pour tenter de sauver la situation.

Ce spectacle interactif mêle théâtre, humour, mimes, magie et énigmes à résoudre collectivement. Petits et grands deviennent acteurs de l’aventure en aidant le lutin à décoder des messages secrets, ouvrir des coffres et restaurer l’esprit de Noël.

Une expérience ludique, chaleureuse et participative, idéale pour les familles. .

Le trait d’union 2 rue neuve Piré-Chancé 35150 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 82 37 69 80

