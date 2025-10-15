Spectacle interactif IA Quand l’esprit humain enrichit la data Le Connecteur Biarritz

Le Connecteur 45 Avenue du Président John F. Kennedy Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Début : 2025-10-15

2025-10-15

Vivre un show inédit qui mêle intelligence artificielle et mentalisme.

À travers des prédictions impossibles, expériences collectives et révélations troublantes, Julien Labigne, conférencier illusionniste, explore ce qui nous distingue des machines la créativité, l’intuition, l’expertise, l’émotion et la puissance du collectif. Chaque démonstration, bluffante et originale, questionne notre rapport aux technologies tout en révélant comment l’humain enrichit, dépasse et transcende la donnée.

Un spectacle riche d’enseignements et inoubliable, où la connexion entre intelligences humaine et artificielle prend tout son sens.

Soirée sur réservation, places limitées.

Le bar du Connecteur vous accueillera avant la représentation pour vous restaurer, et votre premier verre vous sera offert. .

Le Connecteur 45 Avenue du Président John F. Kennedy Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

