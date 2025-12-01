Spectacle intéractif ‘Le bureau du Père Noël’ Le Manoir aux Légendes Laval-sur-Vologne

Spectacle intéractif ‘Le bureau du Père Noël’

Le Manoir aux Légendes 373 rue Maurice Mougeot Laval-sur-Vologne Vosges

L’HISTOIRE

Les fêtes de fin d’année approchent… Dans le bureau de Monsieur Léon, le sapin est déjà installé. Un simple bureau de comptable, pensez-vous ? C’est aussi ce que croyait son assistante … jusqu’à ce qu’elle découvre un tiroir verrouillé avec un étrange message

Pour découvrir la clé du secret bien gardé, retrouvez mon nom caché.

Qui est donc Monsieur Léon ?

Les enfants devront surmonter cette énigme, ainsi que bien d’autres défis et surprises, avant de percer le mystère derrière ce nom se cache Noël… et un secret encore plus grand qu’ils ne l’imaginent !

DURÉE environ 50 minutesEnfants

13 .

English :

HISTORY

The festive season is approaching? In Monsieur Léon’s office, the Christmas tree is already up. A simple accountant’s office, you think? That’s what his assistant thought until she discovered a locked drawer with a strange message:

To discover the key to the well-kept secret, find my hidden name.

Who is Monsieur Léon?

Children will have to overcome this riddle, as well as many other challenges and surprises, before unlocking the mystery: behind this name lies Noël… and an even bigger secret than they can imagine!

DURATION: approx. 50 minutes

German :

GESCHICHTE

Die Feiertage stehen vor der Tür? Im Büro von Monsieur Léon steht schon der Weihnachtsbaum. Ein einfaches Büro für einen Buchhalter, denken Sie? Das dachte auch seine Assistentin ? bis sie eine verschlossene Schublade mit einer seltsamen Botschaft entdeckte:

Um den Schlüssel zu einem gut gehüteten Geheimnis zu entdecken, finden Sie meinen verborgenen Namen

Wer ist also Monsieur Léon?

Die Kinder müssen dieses Rätsel sowie viele andere Herausforderungen und Überraschungen meistern, bevor sie das Geheimnis lüften können: Hinter diesem Namen verbirgt sich Weihnachten? und ein noch größeres Geheimnis, als sie sich vorstellen können!

DAUER: ca. 50 Minuten

Italiano :

STORIA

Si avvicina la stagione delle feste? L’albero di Natale è già pronto nell’ufficio del signor Léon. Un ufficio da ragioniere, penserete? Lo pensa anche la sua assistente, finché non scopre un cassetto chiuso a chiave con uno strano messaggio:

Per scoprire la chiave del segreto ben custodito, trova il mio nome nascosto

Chi è dunque Monsieur Léon?

I bambini dovranno superare questo indovinello, oltre a molte altre sfide e sorprese, prima di risolvere il mistero: dietro questo nome si nasconde Noël? e un segreto ancora più grande di quanto immaginassero!

DURATA: circa 50 minuti

Espanol :

HISTORIA

Se acercan las fiestas.. El árbol de Navidad ya está puesto en el despacho del Sr. Léon. ¿Una simple oficina de contable? Eso pensaba también su ayudante… hasta que descubre un cajón cerrado con un extraño mensaje:

Para descubrir la clave del secreto bien guardado, encuentra mi nombre oculto

Entonces, ¿quién es Monsieur Léon?

Los niños tendrán que superar este acertijo, así como muchos otros retos y sorpresas, antes de resolver el misterio: detrás de este nombre se esconde Noël… ¡y un secreto aún mayor de lo que imaginaban!

DURACIÓN: 50 minutos aproximadamente

