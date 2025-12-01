Spectacle interactif Le Cabaret des Bulles Théâtre Carentan-les-Marais

Spectacle interactif Le Cabaret des Bulles

Théâtre Carentan Carentan-les-Marais Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23 16:00:00

fin : 2025-12-23

Date(s) :

2025-12-23

Musique dynamique, lumières et bulles de savon sont quelques-uns des ingrédients de ce show unique où le magicien devient artiste des bulles en combinant des effets magiques avec le monde fascinant des bulles de savon. Allan vous propose une grande diversité de numéros et d’effets avec les bulles de savon. Vous passerez du WOW au Mais comment fait-il çà ? . Une interaction non-stop avec le public dans ce spectacle où des enfants sont invités à monter sur scène pour prendre part à la féérie du Cabaret des Bulles. Deux enfants réaliseront leur rêve de rentrer dans une bulle géante ! Un souvenir gravé à vie ! .

Théâtre Carentan Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie

English : Spectacle interactif Le Cabaret des Bulles

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle interactif Le Cabaret des Bulles Carentan-les-Marais a été mis à jour le 2025-10-28 par OT Baie du Cotentin