Spectacle intergénérationnel Arès

Spectacle intergénérationnel

Espace Brémontier Arès Gironde

Début : 2026-01-29

fin : 2026-01-29

2026-01-29

Venez découvrir un spectacle intergénérationnel où la rencontre est au centre du propos et nous montre comment l’altérité peut nous changer.

Avec la participation de la Résidence Autonomie les Galips d’Arès, le Collège André Lahaye d’Andernos, la Résidence Autonomie d’Andernos et l’Ehpad MGEN d’Arès.

Spectacle gratuit et ouvert à tous.

Sur réservation sur la billetterie de l’Espace Brémontier. .

