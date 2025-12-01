Spectacle Intergénérationnel EZmeralda Salle Artymès Mesquer
Salle Artymès Rue des sports Mesquer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-17 15:00:00
fin : 2025-12-17 17:00:00
Date(s) :
2025-12-17 2025-12-19
Ce traditionnel projet artistique, soutenu par les communes de Mesquer et St Molf, prend vie sous la direction artistique de Najib TAGA et réunit les jeunes de Mesquer et Saint-Molf, le Club des Amitiés mesquéraises et quelques seniors mendulphins.
Sans inscription au préalable (sauf groupes et personnes en fauteuil roulant), sous réserve de places .
Salle Artymès Rue des sports Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 68 49 03 93 mccoquel@wanadoo.fr
