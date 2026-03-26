Spectacle interractif Je suis une montagne Chaumont
Spectacle interractif Je suis une montagne Chaumont vendredi 3 avril 2026.
Spectacle interractif Je suis une montagne
Le Nouveau Relax Chaumont Haute-Marne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-04-03 2026-04-04
Tout public
Et si l’on devenait une montagne ?
Fermez les yeux. Laissez les éléments vous traverser. La chaleur, le vent, la pluie, le grondement sourd de la terre. Plongés dans le noir, dans une installation suspendue, vous ressentez les vibrations du monde autrement, au rythme millénaire des pierres.
Je suis une montagne est une expérience immersive et sensorielle, sans acteur, où le plateau devient un territoire à habiter, un espace pour ressentir, imaginer, méditer. Une invitation à changer de point de vue, à faire l’expérience du temps long, à repenser notre rapport au vivant.
Expérience d’1h30 accessible aux plus de 14 ans.
Sur réservation
Mise en scène Éric Arnal-Burtschy
Création sonore Thomas Turine
Chef électricien Marc Duchâteau
Direction technique création Eloi Saniez
Direction technique de tournée Christophe Van Hove
Création odeurs URCOM CNRS Université du Havre
Construction Ateliers du Théâtre de Liège
Régie en tournée Kevin Alf Jaspar, Grégoire Tempels
Administration Camille Poulain
Production Still tomorrow & BC Pertendo .
Le Nouveau Relax Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est
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English :
L’événement Spectacle interractif Je suis une montagne Chaumont a été mis à jour le 2026-03-24 par Antenne de Chaumont
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