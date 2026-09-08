Spectacle – Intimacy Place de la Résistance Saint-Brieuc

Informations pratiques

Saint-Brieuc

Spectacle – Intimacy

Place de la Résistance La Passerelle, scène nationale Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-16 20:00:00

fin : 2026-12-17 21:00:00

Date(s) :

2026-12-16 2026-12-17

Krump ascendant baroque.

Duo hors norme ! Florentin Ginot est contrebassiste, Germain Zambi alias JR Sniper, est un danseur de krump de haut vol. Leur rencontre se fraie un chemin entre deux mondes et invente un langage commun, aux frontières des genres.

Le geste ample et ancré dans le sol du krump (danse urbaine contestataire née à Los Angeles au tournant des années 2000, connue pour sa gestuelle explosive et saccadée), répond aux frottements profonds des cordes du contrebassiste, qui navigue avec aisance des sonorités baroques d’un Marin Marais aux musiques traditionnelles de Galice, d’Écosse ou d’Irlande, non sans quelques incartades électroniques. Un même cri, un même souffle, un même élan explosif relient les deux solistes, qui composent sous nos yeux une création en symbiose, preuve que l’art peut transcender les époques et les genres. .

Place de la Résistance La Passerelle, scène nationale Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 68 18 40

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English :

L’événement Spectacle – Intimacy Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-09-08 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme