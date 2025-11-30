Spectacle intimiste « piano voix » TELLEMENT La Maison du Prince de Condé Charroux
Spectacle intimiste « piano voix » TELLEMENT La Maison du Prince de Condé Charroux dimanche 30 novembre 2025.
Spectacle intimiste « piano voix » TELLEMENT
La Maison du Prince de Condé 8 Grande Rue Charroux Allier
Début : 2025-11-30 16:00:00
fin : 2025-11-30
2025-11-30
Venez assister à un spectacle de chansons avec Angéline, accompagnée au piano par Emmanuel Le Poulichet et sous la direction artistique de Claudine Lebègue. Un spectacle intimiste « piano voix ».
La Maison du Prince de Condé 8 Grande Rue Charroux 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 45 04 09 99 mpcharmonie@gmail.com
English :
Come and enjoy a show of songs with Angéline, accompanied on piano by Emmanuel Le Poulichet and under the artistic direction of Claudine Lebègue. An intimate piano-voice show.
German :
Erleben Sie eine Chanson-Show mit Angéline, die von Emmanuel Le Poulichet am Klavier begleitet wird und unter der künstlerischen Leitung von Claudine Lebègue steht. Eine intime Aufführung « piano voix ».
Italiano :
Venite a godervi uno spettacolo di canzoni di Angéline, accompagnate al pianoforte da Emmanuel Le Poulichet e sotto la direzione artistica di Claudine Lebègue. Uno spettacolo intimo di piano-voce.
Espanol :
Venga a disfrutar de un espectáculo de canciones de Angéline, acompañada al piano por Emmanuel Le Poulichet y bajo la dirección artística de Claudine Lebègue. Un espectáculo íntimo de piano y voz.
