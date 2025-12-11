Spectacle Invisibles Maisons Médiathèque Le Triplex Pleslin-Trigavou

Spectacle Invisibles Maisons

Médiathèque Le Triplex 1 Place du Docteur Guy Jourdan Pleslin-Trigavou Côtes-d’Armor

Début : 2026-04-24 19:00:00

fin : 2026-04-24 19:35:00

Venez découvrir les spectacles de l’artiste accueillie pendant la Fabrik !

Elles sont partout mais nous ne pouvons pas les voir ; des invisibles. Peu à peu, les cabanes se fondent dans le paysage de notre ville, à côté d’un arbre, sous le pont, au bord du canal… Si ces maisons pouvaient parler ? Si elles pouvaient s’exprimer ou voler ?

Invisibles Maisons est une installation chantée créée par une voyageuse, qui a traversé les mers agitées avec son accordéon. Rêveuse, elle construit des cabanes pour abriter des poèmes, apparaît par surprise, provoquant un moment de fête. Ensuite, elle conduit le public en déambulation, l’invitant à découvrir son lieu singulier, sa maison imaginaire. Elle donne vie à l’installation, une maison mère, multiplie les abris, met en mouvement des objets, parle aux invisibles, chante une narration.

Ecriture et compositions et scénographie Mariana Caetano

Création lumière Nolwenn Kerlo

Regard extérieur Nina Gohier

Production Lillico, Rennes Scène conventionnée d’intérêt national en préfiguration. Art, Enfance et Jeunesse

À partir de 2 ans

Durée 35 min

Gratuit Sur réservation par mail. .

