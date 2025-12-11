Spectacle Invisibles Maisons Médiathèque Le Triplex Pleslin-Trigavou
Médiathèque Le Triplex 1 Place du Docteur Guy Jourdan Pleslin-Trigavou Côtes-d’Armor
Début : 2026-04-24 19:00:00
fin : 2026-04-24 19:35:00
2026-04-24
Venez découvrir les spectacles de l’artiste accueillie pendant la Fabrik !
Elles sont partout mais nous ne pouvons pas les voir ; des invisibles. Peu à peu, les cabanes se fondent dans le paysage de notre ville, à côté d’un arbre, sous le pont, au bord du canal… Si ces maisons pouvaient parler ? Si elles pouvaient s’exprimer ou voler ?
Invisibles Maisons est une installation chantée créée par une voyageuse, qui a traversé les mers agitées avec son accordéon. Rêveuse, elle construit des cabanes pour abriter des poèmes, apparaît par surprise, provoquant un moment de fête. Ensuite, elle conduit le public en déambulation, l’invitant à découvrir son lieu singulier, sa maison imaginaire. Elle donne vie à l’installation, une maison mère, multiplie les abris, met en mouvement des objets, parle aux invisibles, chante une narration.
Ecriture et compositions et scénographie Mariana Caetano
Création lumière Nolwenn Kerlo
Regard extérieur Nina Gohier
Production Lillico, Rennes Scène conventionnée d’intérêt national en préfiguration. Art, Enfance et Jeunesse
À partir de 2 ans
Durée 35 min
Gratuit Sur réservation par mail. .
Médiathèque Le Triplex 1 Place du Docteur Guy Jourdan Pleslin-Trigavou 22490 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 57 34
