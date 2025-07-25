Spectacle Irish Celtic, Spirit of Ireland Chartres

Spectacle Irish Celtic, Spirit of Ireland Chartres dimanche 15 mars 2026.

Spectacle Irish Celtic, Spirit of Ireland

28 Rue Danielle Casanova Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 43 – 43 – 58 EUR

Début : Dimanche 2026-03-15

IRISH CELTIC “Spirit of Ireland” fête ses 15 ans ! Après 1 million de spectateurs à travers le monde, Irish Celtic Spirit of Ireland est de retour !

Découvrez l’histoire de Paddy Flynn, ce vieil Irlandais alcoolique, propriétaire de son pub depuis des décennies, et sur le point de le léguer à son fils. Ce dernier, insouciant, préfère danser plutôt que servir les clients du Irish Celtic Pub. Avant de devenir propriétaire, Diarmuid doit apprendre l’histoire de son pays. Venez découvrir les légendes, les chansons, les danses et les mystères de l’île d’émeraude… 43 .

28 Rue Danielle Casanova Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

IRISH CELTIC ?Spirit of Ireland? celebrates its 15th anniversary! After 1 million spectators worldwide, Irish Celtic « Spirit of Ireland » is back!

German :

IRISH CELTIC ?Spirit of Ireland? feiert seinen 15. Geburtstag! Nach 1 Million Zuschauern auf der ganzen Welt ist Irish Celtic « Spirit of Ireland » wieder da!

Italiano :

IRISH CELTIC « Spirit of Ireland » festeggia il suo 15° anniversario! Dopo 1 milione di spettatori in tutto il mondo, Irish Celtic « Spirit of Ireland » è tornato!

Espanol :

¡IRISH CELTIC « Spirit of Ireland » celebra su 15º aniversario! Después de 1 millón de espectadores en todo el mundo, ¡el « Espíritu de Irlanda » celta irlandés está de vuelta!

