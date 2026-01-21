Spectacle Irish Legends à Gorron Les Besnardières Gorron
Les Besnardières Espace Colmont Gorron Mayenne
Tarif : 42 – 42 – 46 EUR
Début : 2026-02-03 20:00:00
fin : 2026-02-03
2026-02-03
La magie celtique arrive à Gorron
Spectacle exceptionnel à Gorron !
rendez-vous le 3 février 2026 à 20h à l’Espace Colmont de Gorron.
Plongez au coeur battant de l’Irlande avec la troupe Irish Legends, qui vous emmènera en voyage dans l’histoire et la culture irlandaises, sur les rythmes enchanteurs de la musique et des danses virtuoses.
Places limitées, réservations fortement conseillées .
Les Besnardières Espace Colmont Gorron 53120 Mayenne Pays de la Loire
English :
Celtic magic comes to Gorron
