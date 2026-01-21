Spectacle Irish Legends à Gorron Les Besnardières Gorron

Spectacle Irish Legends à Gorron

Les Besnardières Espace Colmont Gorron Mayenne

Tarif : 42 – 42 – 46 EUR

Début : 2026-02-03 20:00:00

fin : 2026-02-03

2026-02-03

La magie celtique arrive à Gorron

Spectacle exceptionnel à Gorron !

rendez-vous le 3 février 2026 à 20h à l’Espace Colmont de Gorron.

Plongez au coeur battant de l’Irlande avec la troupe Irish Legends, qui vous emmènera en voyage dans l’histoire et la culture irlandaises, sur les rythmes enchanteurs de la musique et des danses virtuoses.

Places limitées, réservations fortement conseillées .



Celtic magic comes to Gorron

