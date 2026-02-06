Spectacle Isabelle Autissier

Saint-André-d’Allas Dordogne

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

La navigatrice Isabelle Autissier sera en spectacle à Saint André Allas, le 7 février prochain à 20h30.

Accompagnée par un musicien elle nous racontera ses navigations aux quatre coins du globe.

Les billets sont disponibles ! .

Saint-André-d’Allas 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 13 51 02

English : Spectacle Isabelle Autissier

L’événement Spectacle Isabelle Autissier Saint-André-d’Allas a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir