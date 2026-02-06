Spectacle Isabelle Autissier Saint-André-d’Allas
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
La navigatrice Isabelle Autissier sera en spectacle à Saint André Allas, le 7 février prochain à 20h30.
Accompagnée par un musicien elle nous racontera ses navigations aux quatre coins du globe.
Les billets sont disponibles ! .
Saint-André-d’Allas 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 13 51 02
