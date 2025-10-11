Spectacle Issa Doumbia La Barroise Bar-le-Duc

Spectacle Issa Doumbia La Barroise Bar-le-Duc samedi 11 octobre 2025.

Meuse

Spectacle Issa Doumbia La Barroise 85 Rue Ernest Bradfer Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR

39

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-10-11 20:00:00

fin : 2025-10-11 21:30:00

Date(s) :

2025-10-11

Des histoires drôles et touchantes sur sa perte de poids jusqu’aux péripéties les plus folles de sa carrière.

Issa Doumbia se livre sur ses succès, ses peines et ses amours pour la première fois dans ce ciné-spectacle qui transcende les frontières du one-man-show traditionnel.Tout public

39 .

La Barroise 85 Rue Ernest Bradfer

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 9 83 91 94 80

English :

From funny and touching stories about his weight loss to the wildest twists and turns of his career.

Issa Doumbia opens up about his successes, sorrows and loves for the first time in this film show that transcends the boundaries of the traditional one-man show.

German :

Von lustigen und rührenden Geschichten über seinen Gewichtsverlust bis hin zu den verrücktesten Abenteuern seiner Karriere.

Issa Doumbia erzählt in diesem Filmspektakel, das die Grenzen der traditionellen One-Man-Show überschreitet, zum ersten Mal von seinen Erfolgen, seinem Kummer und seinen Lieben.

Italiano :

Dalle storie divertenti e toccanti sulla sua perdita di peso alle svolte più selvagge della sua carriera.

Issa Doumbia racconta per la prima volta i suoi successi, i suoi dolori e i suoi amori in questo film-spettacolo che supera i confini del tradizionale one-man show.

Espanol :

Desde historias divertidas y conmovedoras sobre su pérdida de peso hasta los giros más salvajes de su carrera.

Issa Doumbia habla por primera vez de sus éxitos, sus penas y sus amores en este espectáculo cinematográfico que trasciende los límites del espectáculo unipersonal tradicional.

