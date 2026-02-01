Spectacle Issunboshi ou l’éveil d’un petit héros japonais Flers

Spectacle Issunboshi ou l’éveil d’un petit héros japonais

9 Rue du Collège Flers Orne

Une pépite visuelle et sonore, le spectacle privilégie l’imaginaire à travers

L’art du papier découpé des tableaux poétiques qui s’animent sous vos yeux.

Une création sonore une ambiance musicale qui accompagne chaque étape du voyage.

Un format adapté avec une durée de 30 minutes, c’est l’initiation idéale au spectacle vivant pour les enfants dès 3 ans. .

