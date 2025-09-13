Spectacle Itinérances littéraires Chartres

Sur le chemin qui mène à La Fête des livres de La Ferté-Vidame le 21 septembre , le collectif Tout haut fait escale à l’Apostrophe et vous propose des lectures vivantes. Venez, posez-vous et laissez-vous embarquer.

En partenariat avec la Médiathèque Départementale d’Eure et Loir et le service Spectacle Vivant du CD28 .

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

On the way to La Fête des livres in La Ferté-Vidame on September 21, the Tout haut collective will be stopping off at L’Apostrophe for a series of lively readings. Come, sit back and let yourself be carried away.

German :

Auf dem Weg zur Fête des livres in La Ferté-Vidame am 21. September macht das Kollektiv Tout haut im Apostrophe Halt und bietet Ihnen lebendige Lesungen an. Kommen Sie, lehnen Sie sich zurück und lassen Sie sich mitreißen.

Italiano :

Sulla strada per La Fête des livres a La Ferté-Vidame il 21 settembre, il collettivo Tout haut si fermerà a L’Apostrophe per alcune letture animate. Venite, sedetevi e lasciatevi trasportare.

Espanol :

De camino a la Fiesta de los libros de La Ferté-Vidame, el 21 de septiembre, el colectivo Tout haut se detendrá en L’Apostrophe para disfrutar de animadas lecturas. Venga, siéntese y déjese llevar.

