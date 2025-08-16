SPECTACLE ITINERANT Aux défenseurs de Belfort Rue Xavier Bauer Belfort

Rue Xavier Bauer – Belfort Territoire de Belfort

Début : 2025-08-16 15:00:00

fin : 2025-08-16 16:00:00

2025-08-16

En moins d’une heure, plongez dans l’histoire du siège de Belfort de 1870-1871 et assistez à la diffusion de sa mémoire à travers des anecdotes concernant le colonel Denfert-Rochereau, le peintre Alphonse de Neuville, l’incontournable Auguste Bartholdi et son Lion de Belfort et bien plus encore. Émotion assurée !

À partir de 10 ans. Gratuit pour les moins de 18 ans, 6 € pour les adultes.

Sur réservation au 03 84 54 56 40 ou par mail mediationmusees@mairie-belfort.fr • Comédien intervenant Christian Waldner

Présence d’au moins un accompagnateur adulte obligatoire pour les mineurs.

Spectacle proposé à l’intérieur dans la limite de la jauge autorisée. .

Rue Xavier Bauer – Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

