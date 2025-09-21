Spectacle itinérant « Aux défenseurs de Belfort » Musée d’Histoire Belfort

Sur inscription | À partir de 10 ans.

L’histoire de Belfort est pleine de personnages importants. Partez sur leurs traces et laissez-vous surprendre par leurs aventures racontées dans le musée d’Histoire par Christian Waldner, comédien bien connu des Belfortains.

À l’occasion de la remise de la médaille du siège de 1870-1871, un mystérieux visiteur découvre pour la première fois le musée d’Histoire et se remémore différents faits de ce terrible événement. Au cours de ce spectacle vous croiserez, entre autres, le colonel Aristide Denfert-Rochereau, grand défenseur de la place, Auguste Bartholdi, artiste qui a su magnifier la mémoire du siège de Belfort, et vous apprendrez en fin de déambulation que votre serviteur n’est autre que Louis Lépine, célèbre préfet de police qui a fait ses premières armes à Belfort. Un récit passionnant et chargé en émotions !

Musée d'Histoire Citadelle de Belfort, Rue Xavier Bauer, 90020 Belfort Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté 03 84 54 25 51 mediationmusees@mairie-belfort.fr Le musée occupe l'ancienne caserne construite en 1826 par le général Haxo sur l'emplacement du château médiéval, à l'aplomb de l'escarpement rocheux. Il est implanté au cœur d'un remarquable ensemble de 14 hectares de fortifications conçu par Vauban et agrandi au XIXe siècle.

