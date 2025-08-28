SPECTACLE ITINÉRANT Ça papillonne, la Citadelle version nature Belfort

Allée du Souvenir Français Belfort Territoire de Belfort

Début : 2025-08-28 15:00:00

fin : 2025-08-28 16:30:00

2025-08-28

En compagnie de Lucien Meyer (Colmar, 1864 Belfort, 1928), ancien conservateur des Musées de Belfort, membre éclairé de la Société belfortaine d’émulation, partez à la découverte de la Citadelle, ses fortifications et son histoire à travers son environnement naturel, ses spécificités géologiques, sa faune et sa flore. Une nouvelle approche de la colline de la Roche !

Gratuit pour les moins de 18 ans, 6 euros par adulte

RDV sur la Terrasse du Lion de Belfort

À partir de 10 ans • Comédien intervenant Philippe Coulon • sur réservation à partir du 11 mars au 03 84 54 56 40 ou par mail mediationmusees@mairie-belfort.fr

Spectacle proposé à l’extérieur en fonction des conditions météorologiques.

Présence d’au moins un accompagnateur adulte obligatoire pour les mineurs.

Attention prévoir des chaussures de marche .

Allée du Souvenir Français Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 54 56 40 mediationmusees@mairie-belfort.fr

