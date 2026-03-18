SPECTACLE ITINÉRANT Ça papillonne, la Citadelle version nature Belfort
SPECTACLE ITINÉRANT Ça papillonne, la Citadelle version nature Belfort dimanche 10 mai 2026.
SPECTACLE ITINÉRANT Ça papillonne, la Citadelle version nature
Allée du Souvenir Français Belfort Territoire de Belfort
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 15:00:00
fin : 2026-05-10 16:30:00
Date(s) :
2026-05-10
En compagnie de Lucien Meyer (Colmar, 1864 Belfort, 1928), ancien conservateur des Musées de Belfort, membre éclairé de la Société belfortaine d’émulation, partez à la découverte de la Citadelle, ses fortifications et son histoire à travers son environnement naturel, ses spécificités géologiques, sa faune et sa flore. Une nouvelle approche de la colline de la Roche !
RDV au Musée d’Histoire
À partir de 10 ans • Comédien intervenant Philippe Coulon • sur réservation à partir du 11 mars au 03 84 54 56 40 ou par mail mediationmusees@mairie-belfort.fr
Spectacle proposé à l’extérieur en fonction des conditions météorologiques.
Présence d’au moins un accompagnateur adulte obligatoire pour les mineurs.
Attention prévoir des chaussures de marche .
Allée du Souvenir Français Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 54 56 40 mediationmusees@mairie-belfort.fr
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English :
L’événement SPECTACLE ITINÉRANT Ça papillonne, la Citadelle version nature Belfort a été mis à jour le 2026-03-18 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)