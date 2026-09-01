SPECTACLE ITINÉRANT Ça papillonne, la Citadelle version nature rue Xavier Bauer Belfort

Informations pratiques

Belfort

SPECTACLE ITINÉRANT Ça papillonne, la Citadelle version nature

rue Xavier Bauer Musée d’Histoire Belfort Territoire de Belfort

Tarif : 6 – 6 – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

En compagnie de Lucien Meyer (Colmar, 1864 Belfort, 1928), ancien conservateur des Musées de Belfort, membre éclairé de la Société belfortaine d’émulation, partez à la découverte de la Citadelle, ses fortifications et son histoire à travers son environnement naturel, ses spécificités géologiques, sa faune et sa flore. Une nouvelle approche de la colline de la Roche !

À partir de 10 ans • Comédien intervenant Philippe Coulon • sur réservation a

Présence d’au moins un accompagnateur adulte obligatoire pour les mineurs.

Attention prévoir des chaussures de marche .

rue Xavier Bauer Musée d’Histoire Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 54 56 40 mediationmusees@mairie-belfort.fr

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English :

L’événement SPECTACLE ITINÉRANT Ça papillonne, la Citadelle version nature Belfort a été mis à jour le 2026-08-25 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)