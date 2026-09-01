SPECTACLE ITINÉRANT Ça papillonne, la Citadelle version nature rue Xavier Bauer Belfort
samedi 19 septembre 2026 · rue Xavier Bauer · Belfort
Informations pratiques
Belfort
SPECTACLE ITINÉRANT Ça papillonne, la Citadelle version nature
rue Xavier Bauer Musée d’Histoire Belfort Territoire de Belfort
Tarif : 6 – 6 – EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
En compagnie de Lucien Meyer (Colmar, 1864 Belfort, 1928), ancien conservateur des Musées de Belfort, membre éclairé de la Société belfortaine d’émulation, partez à la découverte de la Citadelle, ses fortifications et son histoire à travers son environnement naturel, ses spécificités géologiques, sa faune et sa flore. Une nouvelle approche de la colline de la Roche !
À partir de 10 ans • Comédien intervenant Philippe Coulon • sur réservation a
Présence d’au moins un accompagnateur adulte obligatoire pour les mineurs.
Attention prévoir des chaussures de marche .
rue Xavier Bauer Musée d’Histoire Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 54 56 40 mediationmusees@mairie-belfort.fr
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English :
L’événement SPECTACLE ITINÉRANT Ça papillonne, la Citadelle version nature Belfort a été mis à jour le 2026-08-25 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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