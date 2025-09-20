Spectacle itinérant « Ça papillonne, la Citadelle version nature » Citadelle de Belfort Belfort

Spectacle itinérant « Ça papillonne, la Citadelle version nature » 20 et 21 septembre Citadelle de Belfort Territoire de Belfort

Sur inscription | À partir de 10 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez le spectacle itinérant Ça papillonne, la citadelle version nature.

En compagnie de Lucien Meyer (Colmar, 1864 – Belfort, 1928), ancien conservateur des musées de Belfort, membre éclairé de la Société belfortaine d’émulation, partez à la découverte de la Citadelle, ses fortifications et son histoire à travers son environnement naturel, ses spécificités géologiques, sa faune et sa flore. Découvrez une nouvelle approche de la colline de la Roche !

La citadelle est construite sur l'emplacement du château médiéval au sommet d'un escarpement rocheux qui domine la ville d'une cinquantaine de mètres. De ce premier château féodal, il ne reste qu'une tour au nord dite « la Tour des Bourgeois ».

© Philippe Martin / Ville de Belfort