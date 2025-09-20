Spectacle itinérant « En état de siège » Citadelle de Belfort Belfort

Sur inscription | À partir de 10 ans.

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, assistez au spectacle itinérant En état de siège à la citadelle de Belfort.

Il y a près de 150 ans, Belfort était assiégée par les armées prussiennes. Venez découvrir l’histoire qui permit à la ville d’entrer dans la légende en acquérant le surnom de « Cité des Lions ». Cette balade commentée vous emmènera sur les traces du colonel Denfert-Rochereau et de ses hommes à travers un parcours inédit dans la citadelle. Constituée de lieux insolites et de rencontres inattendues, cette redécouverte du passé belfortain fera tout pour vous plonger en état de siège.

La citadelle est construite sur l'emplacement du château médiéval au sommet d'un escarpement rocheux qui domine la ville d'une cinquantaine de mètres. De ce premier château féodal, il ne reste qu'une tour au nord dite « la Tour des Bourgeois ».

