SPECTACLE ITINÉRANT Il faut sauver la Miotte ! Belfort

SPECTACLE ITINÉRANT Il faut sauver la Miotte !

Allée du Souvenir français Belfort Territoire de Belfort

Début : 2025-08-09 15:00:00

fin : 2025-08-09 16:30:00

Belfort est réputée pour sa capacité à résister. C’est en quelque sorte une vigie pour la défense des frontières au XIXe siècle. Le commandant de Bellonnet (1789-1851) vous raconte ses travaux de fortification tout en brossant l’expansion économique en cours. Une visite incontournable pour mieux appréhender les enjeux de Belfort après la guerre de 1870-1871 !

Gratuit pour les moins de 18 ans, 6 euros par adulte

RDV sur la Terrasse du Lion de Belfort

À partir de 10 ans • Comédien intervenant Christian Waldner • sur réservation au 03 84 54 56 40 ou par mail mediationmusees@mairie-belfort.fr

Spectacle proposé à l’extérieur en fonction des conditions météorologiques.

Présence d’au moins un accompagnateur adulte obligatoire pour les mineurs.

Attention prévoir des chaussures de marche .

