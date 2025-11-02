SPECTACLE ITINÉRANT Il faut sauver la Miotte ! Belfort
SPECTACLE ITINÉRANT Il faut sauver la Miotte ! Belfort dimanche 2 novembre 2025.
SPECTACLE ITINÉRANT Il faut sauver la Miotte !
Allée du Souvenir français Belfort Territoire de Belfort
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-02 15:00:00
fin : 2025-11-02 16:30:00
Date(s) :
2025-11-02
Belfort est réputée pour sa capacité à résister. C’est en quelque sorte une vigie pour la défense des frontières au XIXe siècle. Le commandant de Bellonnet (1789-1851) vous raconte ses travaux de fortification tout en brossant l’expansion économique en cours. Une visite incontournable pour mieux appréhender les enjeux de Belfort après la guerre de 1870-1871 !
Gratuit pour les moins de 18 ans, 6 euros par adulte
RDV sur la Terrasse du Lion de Belfort
À partir de 10 ans • Comédien intervenant Christian Waldner • sur réservation au 03 84 54 56 40 ou par mail mediationmusees@mairie-belfort.fr
Spectacle proposé à l’extérieur en fonction des conditions météorologiques.
Présence d’au moins un accompagnateur adulte obligatoire pour les mineurs.
Attention prévoir des chaussures de marche .
Allée du Souvenir français Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 54 56 40 mediationmusees@mairie-belfort.fr
English : SPECTACLE ITINÉRANT Il faut sauver la Miotte !
German : SPECTACLE ITINÉRANT Il faut sauver la Miotte !
Italiano :
Espanol :
L’événement SPECTACLE ITINÉRANT Il faut sauver la Miotte ! Belfort a été mis à jour le 2025-10-02 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)