Spectacle itinérant Moro et Mirali Chilhac

Spectacle itinérant Moro et Mirali Chilhac mardi 5 août 2025.

Spectacle itinérant Moro et Mirali

Chilhac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-08-05

fin : 2025-08-05

Date(s) :

2025-08-05

Spectacle itinérants: le voyage d’Ali. Un atelier chant ou bien écriture à destination d’un public adulte/ado. Un conte épique, poétique et nomade, extrait d’expérience véridique, une aventure humaine, musicale, artistique.

Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 46 57

English :

Touring show: Ali’s journey. A singing or writing workshop for adults and teenagers. An epic, poetic and nomadic tale, drawn from true experience, a human, musical and artistic adventure.

German :

Wandertheater: Alis Reise. Ein Gesangs- oder Schreibworkshop für ein erwachsenes/jugendliches Publikum. Ein episches, poetisches und nomadisches Märchen, das auf wahren Erfahrungen beruht, ein menschliches, musikalisches und künstlerisches Abenteuer.

Italiano :

Spettacolo itinerante: Il viaggio di Ali. Un laboratorio di canto o di scrittura per adulti e adolescenti. Un racconto epico, poetico e nomade, tratto da un’esperienza vera, un’avventura umana, musicale e artistica.

Espanol :

Espectáculo itinerante: El viaje de Ali. Un taller de canto o de escritura para adultos y adolescentes. Un relato épico, poético y nómada, sacado de una experiencia real, una aventura humana, musical y artística.

