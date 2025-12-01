SPECTACLE ITINÉRANT Sacré samouraï Rue Xavier Bauer Belfort

SPECTACLE ITINÉRANT Sacré samouraï

Rue Xavier Bauer Citadelle Musée d’Histoire Belfort Territoire de Belfort

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-28 15:00:00

fin : 2025-12-28 16:30:00

Date(s) :

2025-12-28

Êtes-vous prêts à mener un voyage au long cours, accompagné de Jules Brunet, dernier vrai samouraï de l’histoire japonaise ? Ce général belfortain vous fait découvrir, à travers son histoire personnelle, des aventures palpitantes qui vous mènent aussi bien au Japon à l’époque de l’empereur Napoléon III, que dans les hautes sphères parisiennes, à l’époque de la Troisième République, tout en évoquant Belfort et son implication dans l’histoire nationale.

À partir de 10 ans. Sur réservation

Comédien intervenant Christian Waldner. .

Rue Xavier Bauer Citadelle Musée d’Histoire Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 54 25 51 musees@mairie-belfort.fr

