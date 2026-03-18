SPECTACLE ITINÉRANT Un architecte au service du Roi-Soleil Belfort
SPECTACLE ITINÉRANT Un architecte au service du Roi-Soleil Belfort dimanche 12 avril 2026.
SPECTACLE ITINÉRANT Un architecte au service du Roi-Soleil
Allée du Souvenir Français Belfort Territoire de Belfort
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 15:00:00
fin : 2026-04-12 16:00:00
Date(s) :
2026-04-12
Partez en inspection avec Vauban, le célèbre ingénieur de Louis XIV qui a fait de Belfort une véritable citadelle.
Comédien intervenant Christian Waldner.
À partir de 10 ans. Gratuit pour les moins de 18 ans, 6 € pour les adultes.
Sur réservation à partir du 11 mars 2025, au 03 84 54 56 40 ou par mail mediationmusees@mairie-belfort.fr .
Allée du Souvenir Français Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 54 56 40 mediationmusees@mairie-belfort.fr
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L’événement SPECTACLE ITINÉRANT Un architecte au service du Roi-Soleil Belfort a été mis à jour le 2026-03-18 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)