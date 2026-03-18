SPECTACLE ITINÉRANT Un architecte au service du Roi-Soleil

Allée du Souvenir Français Belfort Territoire de Belfort

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 15:00:00

fin : 2026-04-12 16:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Partez en inspection avec Vauban, le célèbre ingénieur de Louis XIV qui a fait de Belfort une véritable citadelle.

Comédien intervenant Christian Waldner.

À partir de 10 ans. Gratuit pour les moins de 18 ans, 6 € pour les adultes.

Sur réservation à partir du 11 mars 2025, au 03 84 54 56 40 ou par mail mediationmusees@mairie-belfort.fr .

Allée du Souvenir Français Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 54 56 40 mediationmusees@mairie-belfort.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement SPECTACLE ITINÉRANT Un architecte au service du Roi-Soleil Belfort a été mis à jour le 2026-03-18 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)