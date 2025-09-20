Spectacle itinérant « Vauban, un ingénieur au service du Roi Soleil » Citadelle de Belfort Belfort

Spectacle itinérant « Vauban, un ingénieur au service du Roi Soleil » 20 et 21 septembre Citadelle de Belfort Territoire de Belfort

Sur inscription | À partir de 10 ans.

Début : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez assister au spectacle Vauban, un ingénieur au service du Roi Soleil.

C’est grâce à la volonté de Louis XIV que Belfort est devenue une place forte résistante. Partez en inspection avec Vauban, son célèbre ingénieur. C’est en tant que commissaire général des fortifications royales, qu’il vous explique son grand dessein pour Belfort tout en rendant hommage à Gaspard de Champagne, son prédécesseur, qui a su projeter l’ancien château dans la modernité et du coup aider Vauban dans son projet d’aménagement. Dépêchez-vous de boucler le projet avec Vauban, le roi arrive demain !

La citadelle est construite sur l'emplacement du château médiéval au sommet d'un escarpement rocheux qui domine la ville d'une cinquantaine de mètres. De ce premier château féodal, il ne reste qu'une tour au nord dite « la Tour des Bourgeois ».

© Ville de Belfort