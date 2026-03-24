Spectacle I’ve got the blues Rue de la Batellerie Saint-Léon-sur-Vézère
Spectacle I’ve got the blues Rue de la Batellerie Saint-Léon-sur-Vézère vendredi 3 avril 2026.
Spectacle I’ve got the blues
Rue de la Batellerie Café Léon (salle du haut) Saint-Léon-sur-Vézère Dordogne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-04-03
20h. C’était vraiment une bonne idée de conférence pour nous réconcilier avec les matheux. Mais en fait non. C’est trop dur. Vraiment trop dur. Prix libre et conscient
C’était vraiment une bonne idée de conférence pour nous réconcilier avec les matheux. Mais en fait non. C’est trop dur. Vraiment trop dur.
Un spectacle de Julien Cesbron avec des vrais bouts de conf’ dedans
Prix libre et conscient. Adhésion à l’association requise.
Pensez à réserver ! .
Rue de la Batellerie Café Léon (salle du haut) Saint-Léon-sur-Vézère 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 45 93 22 56 resas@cafeleon24.org
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English : Spectacle I’ve got the blues
20h. It really was a good idea for a conference to reconcile us with mathematicians. But no. It’s too hard. Really too hard. Price free and conscious
L’événement Spectacle I’ve got the blues Saint-Léon-sur-Vézère a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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