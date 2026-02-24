Spectacle Ivre d’infinis Salle polyvalente Vallon-en-Sully

Spectacle Ivre d’infinis

Salle polyvalente Route de Nassigny Vallon-en-Sully Allier

Début : 2026-03-26 18:00:00

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-26

Dans le cadre du Printemps des Bibliothèques 2026, la bibliothèque départementale et la bibliothèque de Vallon-en-Sully vous invite à découvrir Ivre d’infinis avec la clown Gabrielle et la compagne Tout Contre

Salle polyvalente Route de Nassigny Vallon-en-Sully 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 44 50 60

English :

As part of Printemps des Bibliothèques 2026, the Bibliothèque Départementale and the Vallon-en-Sully library invite you to discover Ivre d’infinis with clown Gabrielle and companion Tout Contre

