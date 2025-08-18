SPECTACLE JACK ET LE HARICOT MAGIQUE Perpignan

SPECTACLE JACK ET LE HARICOT MAGIQUE Perpignan lundi 18 août 2025.

Pyrénées-Orientales

SPECTACLE JACK ET LE HARICOT MAGIQUE 113 Avenue du Palais des Expositions Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 10

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-18 15:30:00

fin : 2025-08-22

Date(s) :

2025-08-18

La Boite à Rire Le café-théâtre des Pyrénées-Orientales

.

113 Avenue du Palais des Expositions

Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 60 27 40 36 resalaboitarire@gmail.com

English :

? La Boite à Rire The theater café in the Pyrénées-Orientales region

German :

? La Boite à Rire Das Café-Theater in den Pyrénées-Orientales

Italiano :

? La Boite à Rire Il caffè teatro dei Pyrénées-Orientales

Espanol :

? La Boite à Rire El café teatro de los Pirineos Orientales

L’événement SPECTACLE JACK ET LE HARICOT MAGIQUE Perpignan a été mis à jour le 2025-06-05 par PERPIGNAN TOURISME