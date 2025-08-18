SPECTACLE JACK ET LE HARICOT MAGIQUE Perpignan
Pyrénées-Orientales
Tarif : 10 – 10 – 10
Début : 2025-08-18 15:30:00
fin : 2025-08-22
2025-08-18
La Boite à Rire Le café-théâtre des Pyrénées-Orientales
113 Avenue du Palais des Expositions
Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 60 27 40 36 resalaboitarire@gmail.com
English :
? La Boite à Rire The theater café in the Pyrénées-Orientales region
German :
? La Boite à Rire Das Café-Theater in den Pyrénées-Orientales
Italiano :
? La Boite à Rire Il caffè teatro dei Pyrénées-Orientales
Espanol :
? La Boite à Rire El café teatro de los Pirineos Orientales
L’événement SPECTACLE JACK ET LE HARICOT MAGIQUE Perpignan a été mis à jour le 2025-06-05 par PERPIGNAN TOURISME