Spectacle Jack et le royaume du Père Noël Espace Charles VII Espaly-Saint-Marcel mercredi 3 décembre 2025.
Espace Charles VII 27 Avenue de la Mairie Espaly-Saint-Marcel Haute-Loire
Début : 2025-12-03 10:00:00
fin : 2025-12-03 11:00:00
2025-12-03
Mah’na propose un spectacle familial pour rêver tous ensemble avec Jack et le royaume du Père Noël pour les enfants de 1-9 ans.
Habillons-nous chaudement, car nous partons au Pôle Nord avec Jack en compagnie d’une chanteuse conteuse professionnelle.
Espace Charles VII 27 Avenue de la Mairie Espaly-Saint-Marcel 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 07 94 60
English :
Mah’na offers a family show for all to dream together with Jack and Santa’s Kingdom for children aged 1-9.
Dress warmly, as we travel to the North Pole with Jack, accompanied by a professional singer/storyteller.
