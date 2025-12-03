Spectacle Jack et le royaume du Père Noël Espace Charles VII Espaly-Saint-Marcel

Spectacle Jack et le royaume du Père Noël

Espace Charles VII 27 Avenue de la Mairie Espaly-Saint-Marcel Haute-Loire

Début : 2025-12-03 10:00:00

fin : 2025-12-03 11:00:00

2025-12-03

Mah’na propose un spectacle familial pour rêver tous ensemble avec Jack et le royaume du Père Noël pour les enfants de 1-9 ans.

Habillons-nous chaudement, car nous partons au Pôle Nord avec Jack en compagnie d’une chanteuse conteuse professionnelle.

Espace Charles VII 27 Avenue de la Mairie Espaly-Saint-Marcel 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 07 94 60

Mah’na offers a family show for all to dream together with Jack and Santa’s Kingdom for children aged 1-9.

Dress warmly, as we travel to the North Pole with Jack, accompanied by a professional singer/storyteller.

