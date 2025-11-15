Spectacle: j’ai dit, Eric Dupond Moretti Rue du Canal Pornic
Tarif : – –
Début : 2025-11-15 20:30:00
fin : 2025-11-15 20:30:00
2025-11-15
Spectacle de Eric Dupond Moretti.
Après le triomphe de son premier spectacle, Eric Dupond-Moretti revient sur scène avec « J’ai dit oui ! » pour des représentations exceptionnelles en tournée.
Epris de justice et du contradictoire, Eric Dupond-Moretti décidait en 2019 de monter sur scène pour raconter ses 36 ans d’avocat et ténor du barreau. Après 4 années à la tête du ministère de la Justice, il remonte sur scène pour partager son expérience et raconter comme personne ce que c’est qu’être ministre et les coulisses de cette fonction. .
Rue du Canal Casino de Pornic Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 26 87 comm-pornic@partouche.com
