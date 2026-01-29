SPECTACLE JALEO

Bédarieux Hérault

Début : 2026-02-06

fin : 2026-02-06

2026-02-06

Vendredi 6 février 20h30 salle la Tuilerie à Bédarieux Tout public, 1h30

Spectacle Jaleo mélange jazz et flamenco, spectacle chant et danse

Tarif plein 15€ Tarif réduit 10€ Tarif jeune 7€

Renseignements & réservations 04.67.95.48.27

Dès la fin des années 90, Louis Winsberg songeait à mélanger jazz et musiques traditionnelles, et plus particulièrement, vu son parcours, jazz et flamenco. En 2000 sort le premier album Jaleo , suivi en 2005 du Bal des Suds . Pendant plus de dix ans, la formation va tourner dans les festivals et théâtres, sur quatre continents. L’espace de liberté est toujours aussi vaste, du jazz à l’Inde en passant par l’Andalousie et le Maghreb. Une musique mûrie au soleil, brcée par la mer, gorgée de battements, trépidations, éclats de joie et fulgurances mélodiques. Une aventure musicale et humaine des plus abouties.

Guitare, saz, yukulélé Louis Winsberg Chant, cajon, danse Sabrina Romero Chant, guitare, palmas Alberto Garcia Sazbass, sitar, mandoline Cédric Baud Percussions indiennes Edouard Coquard .

Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 48 27

English :

Friday, February 6 8:30pm salle la Tuilerie, Bédarieux All audiences, 1h30

Jaleo , a blend of jazz and flamenco, song and dance show

Full price 15? Reduced price 10? Youth rate 7?

Information & reservations 04.67.95.48.27

