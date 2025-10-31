Spectacle: Janfi Janssens, tombé du ciel Rue du Canal Pornic

Spectacle: Janfi Janssens, tombé du ciel

Début : 2026-03-05 20:30:00

fin : 2026-03-05 21:50:00

Chez Jeanfi, l’aventure est au coin de la rue…

Le steward le plus populaire de France revient avec un nouveau one man show et des anecdotes totalement inédites.

À tout juste 50 ans, c’est avec humour et tendresse que Jeanfi revient entre autres sur son passage à l’internat chez les bonnes sœurs, ses rencontres inopinées et ses premiers déboires médicaux.

Si Jeanfi n’était pas attendu dans les avions, il l’est encore moins dans le monde du show business… et sa mère non plus !

Choc des milieux, choc de culture, attention turbulences sévères en vue et rires garantis ! .

English :

Janfi Janssens’s fallen from the sky show.

German :

Schauspiel tombé du ciel von Janfi Janssens.

Italiano :

Uno spettacolo di Janfi Janssens intitolato Fallen from the Sky .

Espanol :

Un espectáculo de Janfi Janssens titulado Caídos del cielo .

