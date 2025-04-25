Spectacle JARRY Bonhomme Chartres

Spectacle JARRY Bonhomme Chartres samedi 17 janvier 2026.

Eure-et-Loir

Spectacle JARRY Bonhomme 28 Rue Danielle Casanova Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 29 – 29 – 49 EUR

Début : Samedi 2026-01-17 20:00:00

2026-01-17

Dans un monde en crise et au bord du précipice, dans un monde où les forces du mal triomphent un peu plus chaque jour, la veuve, l’orphelin et les mecs bien gaulés ont besoin d’un héros ! Son super pouvoir ? LE RIRE ! Parce que le rire sauve des vies, parce que le rire apporte la lumière…

Dans les endroits les plus sombres et parce que le rire est la dernière chance de nous unir pour nous rendre plus fort ! Un nouveau spectacle toujours plus fou où Jarry dévoile ce qu’il est vraiment Un bonhomme, un vrai, tout en révélant le super-héros qui sommeille en vous !

Spectacle fortement déconseillé aux gens qui n'aiment ni l'humour ni l'amour…

28 Rue Danielle Casanova

Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 53

English :

In a world in crisis and on the brink of collapse, in a world where the forces of evil are triumphing a little more every day, the widow, the orphan and the well-to-do need a hero! His superpower? LAUGHTER! Because laughter saves lives, because laughter brings light…

German :

In einer Welt, die sich in einer Krise befindet und am Rande des Abgrunds steht, in einer Welt, in der die Mächte des Bösen jeden Tag ein bisschen mehr triumphieren, brauchen die Witwe, die Waise und die gutaussehenden Typen einen Helden! Seine Superkraft? DAS LACHEN! Weil Lachen Leben rettet, weil

Italiano :

In un mondo in crisi e sull’orlo del collasso, in un mondo in cui le forze del male trionfano ogni giorno di più, la vedova, l’orfano e il benestante hanno bisogno di un eroe! Il suo superpotere? LA RISATA! Perché la risata salva le vite, perché la risata porta la luce…

Espanol :

En un mundo en crisis y al borde del colapso, en un mundo donde las fuerzas del mal triunfan cada día un poco más, ¡la viuda, el huérfano y el acomodado necesitan un héroe! ¿Su superpoder? LA RISA Porque la risa salva vidas, porque la risa trae la luz…

L’événement Spectacle JARRY Bonhomme Chartres a été mis à jour le 2025-04-25 par OT CHARTRES